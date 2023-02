Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 2 febbraio 2023

Questa sera, giovedì 2 febbraio 2023, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 2 febbraio 2023, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

In primo piano il caso Cospito che sconvolge la politica. E poi le ultime sulla guerra in Ucraina, con i rischi di una escalation della Russia in vista del primo anniversario dall’invasione. E poi la campagna elettorale in vista delle Regionali. Tra gli ospiti di Corrado Formigli: un’intervista esclusiva al Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel; e poi il leader del Terzo Polo Carlo Calenda; la deputata Chiara Appendino (M5S) e i giornalisti Francesco Borgonovo, Mario Calabresi, Alessandro De Angelis, Emiliano Fittipaldi, David Parenzo, Alessandra Sardoni e Marco Tarquinio.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.