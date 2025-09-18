Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 18 settembre 2025

Questa sera, giovedì 18 settembre 2025, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 18 settembre 2025, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera si affronteranno diversi temi tra cui un’inchiesta sui rapporti tra Italia e Israele, l’omicidio di Charlie Kirk con un reportage dagli Stati Uniti e il racconto in diretta del viaggio a bordo della Global Sumud Flotilla, ora in rotta in direzione Gaza per provare a portare aiuti umanitari. Parteciperanno alla puntata lo storico dell’arte e Rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari; il giornalista e saggista Paolo Mieli; l’economista statunitense e professore alla Columbia University Jeffrey Sachs; lo scrittore Gianrico Carofiglio; la storica Michela Ponzani; la giornalista e scrittrice Randa Ghazy e il capoprogetto di Medici Senza Frontiere a Gaza Marco Sandrone. Nel corso della puntata un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

