Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 18 aprile 2024

Questa sera, giovedì 18 aprile 2024, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 18 aprile 2024, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Nel corso della puntata si parla di Israele, Iran e del rischio di un’escalation in Medio Oriente; della questione morale che travolge i partiti e della campagna elettorale per le Europee. Tra gli ospiti, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani; l’ex Premier e leader di Italia Viva Matteo Renzi; la giornalista e conduttrice di Otto e Mezzo su La7 Lilli Gruber; l’attrice e regista Monica Guerritore; Michele Serra; lo scrittore Gianrico Carofiglio e le giornaliste Paola Caridi e Carmen Lasorella.

In tv e streaming

