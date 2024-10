Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 17 ottobre 2024

Questa sera, giovedì 17 ottobre 2024, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 17 ottobre 2024, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Questa sera si affronteranno diversi temi tra cui la guerra in Libano e i raid israeliani nei villaggi del sud in un reportage di Gabriele Micalizzi. La dottrina della destra estremista israeliana che sostiene la linea dura su Gaza in un reportage di Francesca Mannocchi. L’apertura dei CPR in Albania. Parteciperanno alla puntata il Ministro dellInterno Matteo Piantedosi; la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein; il Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini; il portavoce della missione UNIFIL in Libano Andrea Tenenti; i giornalisti e le giornaliste Monica Maggioni, Francesca Mannocchi, Antonio Padellaro, Annalisa Cuzzocrea, Joumana Haddad, Alessandro De Angelis e Italo Bocchino. Come sempre, tornerà anche Stefano Massini con un nuovo racconto.

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.