Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 16 ottobre 2025

Questa sera, giovedì 16 ottobre 2025, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 16 ottobre 2025, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera parteciperanno alla puntata il rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari; il giornalista e conduttore di diMartedì Giovanni Floris; l’economista statunitense e professore alla Columbia University Jeffrey Sachs; la giornalista e conduttrice di In Onda Marianna Aprile; la corrispondente de la Repubblica Tonia Mastrobuoni; il capoprogetto di Medici Senza Frontiere a Gaza Marco Sandrone e l’operatore umanitario Gennaro Giudetti. Nel corso della puntata un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini. Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui la pace a Gaza tra bugie, verità e propaganda.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.