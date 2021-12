Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 16 dicembre 2021

Questa sera, giovedì 16 dicembre 2021, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, il conduttore sarà anche inviato, e realizzerà importanti reportage. Tra le novità una rubrica curata da Selvaggia Lucarelli dal nome #PiazzaSelvaggia. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 16 dicembre, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Stasera nel corso del programma condotto da Corrado Formigli si parlerà di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Temi principali della serata: la battaglia politica per il Quirinale che entra nel vivo; i contagi che tornano a salire; e le nuove misure per provare a convincere anche i no vax più irriducibili. Tra gli ospiti di Corrado Formigli: il professore di microbiologia dell’Università di Padova Andrea Crisanti; il primario di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Rivoli Michele Grio; il direttore di Pneumologia del Policlinico Gemelli Luca Richeldi, la filosofa e scrittrice Michela Marzano ei giornalisti Mario Calabresi, Annalisa Cuzzocrea e Antonio Padellaro. Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.