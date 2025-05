Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 15 maggio 2025

Questa sera, giovedì 15 maggio 2025, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 15 maggio 2025, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera si affronteranno diversi temi. Mentre Papa Leone XIV invoca la pace e a Gaza si muore di fame e di assedio, a Riad autocrati, venditori di armi e tecnoligarchi si incontrano per fare affari e disegnare il mondo di domani. Intanto, a Istanbul appuntamento verità sul futuro dell’Ucraina. Parteciperanno alla puntata il leader della sinistra francese Jean-Luc Mélenchon; lo scrittore e giornalista Roberto Saviano; Michele Serra; il vaticanista di Huffington Post e Limes Piero Schiavazzi; l’economista statunitense e professore alla Columbia University Jeffrey Sachs; la direttrice dell’Istituto Affari Internazionali Nathalie Tocci; l’economista Elsa Fornero; gli scrittori Pino Corrias e Stefano Massini; i giornalisti Emiliano Fittipaldi e Tonia Mastrobuoni; il Direttore del Secolo d’Italia Italo Bocchino.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.