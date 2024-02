Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 15 febbraio 2024

Questa sera, giovedì 15 febbraio 2024, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 15 febbraio 2024, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Nella puntata ci si chiede se Gaza sia in atto un genocidio o una legittima azione di autodifesa. Spazio poi alla Rai e se ,sotto il Governo Meloni, faccia più informazione o più propaganda? Viene trasmessa anche un’inchiesta esclusiva sui beni confiscati alla mafia in Sicilia. Tra gli ospiti, l’ex Premier Romano Prodi; la funzionaria italiana dell’ONU Francesca Albanese; i giornalisti Antonio Di Bella, Selvaggia Lucarelli, Emiliano Fittipaldi, Italo Bocchino e Nello Trocchia; Maria Elena Boschi (IV); Vittoria Baldino (M5S); Roberto Salis, padre di Ilaria, l’insegnante italiana in carcere a Budapest e Ismaele La Vardera, Deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana.

In tv e streaming

