Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 8 dicembre 2022

Questa sera, giovedì 15 dicembre 2022, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 15 dicembre 2022, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Stasera andrà in onda una puntata speciale dal titolo “I fuorilegge”, un’inchiesta esclusiva sullo scioglimento per mafia dei comuni di Anzio e Nettuno. L’intreccio tra mafia, affari, droga e politica alle porte di Roma: una storia incredibile che le telecamere del programma di Formigli seguono da oltre un anno. A febbraio la maxi-operazione Tritone si è abbattuta sulle città di Anzio e Nettuno con 65 arresti. Narcotraffico con tonnellate di cocaina che arrivano dal Sudamerica, armi, estorsioni, affari e una grande passione, ricambiata, per la politica. Ospiti? Al momento non è stato reso noto chi prenderà parte alla puntata.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.