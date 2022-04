Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 14 aprile 2022

Questa sera, giovedì 14 aprile 2022, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, il conduttore sarà anche inviato, e realizzerà importanti reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 14 aprile 2022, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

L’escalation nell’est dell’Ucraina. Un reportage esclusivo di Gabriele Micalizzi con le prime immagini dal teatro bombardato di Mariupol. La guerra raccontata dal campo sarà al centro della nuova puntata di Piazzapulita, in onda questa sera giovedì 14 aprile 2022 dalle 21.15 su La7. Tra gli ospiti di Corrado Formigli: l’ingegnere Carlo De Benedetti; il sociologo Marco Revelli; il Generale Vincenzo Camporini; l’ambasciatore Riccardo Sessa; i giornalisti Federico Fubini, Alberto Negri e Cecilia Sala. Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.

In tv e streaming

