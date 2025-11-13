Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 13 novembre 2025

Questa sera, giovedì 13 novembre 2025, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 13 novembre 2025, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera si affronteranno diversi temi tra cui un’inchiesta con testimonianze shock sulle torture ai detenuti palestinesi nelle carceri israeliane e il dilagare della teoria della remigrazione tra gli esponenti dei partiti di governo. Parteciperanno alla puntata la Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui Territori Palestinesi Occupati Francesca Albanese; il giornalista e conduttore di In Altre Parole su La7 Massimo Gramellini; la scrittrice Paola Caridi; i giornalisti Gad Lerner, Paolo Mieli e Italo Bocchino; il rettore dell’Università per Stranieri di Siena e storico dell’arte Tomaso Montanari; il professore dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri e la professoressa di Filosofia Teoretica dell’Università La Sapienza di Roma Donatella Di Cesare. Nel corso della puntata un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.