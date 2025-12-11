Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 11 dicembre 2025

Questa sera, giovedì 11 dicembre 2025, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 11 dicembre 2025, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Da quando la destra è al governo, le occupazioni di poltrone e i finanziamenti ai progetti degli amici sono stati all’ordine del giorno. Da chi prometteva più meritocrazia e tagli al clientelismo, ci si aspettava qualcosa di diverso. Ma di diverso, stavolta, forse, c’è che non si fa finta di tenere le mani lontane dal piatto. “L’Italia? A noi” è una puntata speciale di Piazzapulita che, con i reportage e le inchieste della squadra di Corrado Formigli, in un viaggio lungo tutta la penisola, racconterà le bugie e le ossessioni del nuovo potere.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.