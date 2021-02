Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 11 febbraio

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 11 febbraio 2021

Questa sera, giovedì 11 febbraio 2021, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. L’apprezzato programma anche stasera avrà come sempre al centro i temi di più stretta attualità politica ed economica, a cominciare dal Coronavirus. Non mancheranno i servizi e le inchieste. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 11 febbraio, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Stasera si parlerà – ovviamente – della difficile situazione politica. Il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi ha svolto due giri di consultazioni con le forze politiche e ha incontrato le parti sociali. Si va verso una maggioranza molto ampia in Parlamento, con tutti i partiti – ad eccezione di Fratelli d’Italia – pronti ad appoggiare l’esecutivo guidato dall’ex numero 1 della Bce. Riusciranno forze molto diverse a coesistere? A Draghi il compito in questi giorni di fare una sintesi sui punti del programma e stilare la squadra di governo, prima di salire al Quirinale per sciogliere la riserva. Spazio poi ai contrasti interni nel M5s e il voto su Rousseau. C’è il rischio di una spaccatura? Tutti gli aggiornamenti e le analisi in diretta con opinionisti, giornalisti e collegamenti dai palazzi del potere.

Non mancano poi, secondo le anticipazioni di Piazzapulita, le analisi e le inchieste. Linda Giannattasio ci ricorda come solo fino a pochi ani fa Matteo Salvini diceva che Draghi è “complice dell’Ue che massacra gli italiani”. Negli ultimi giorni il leader della Lega ha fatto una clamorosa inversione in senso europeista. Insomma, tra Lega, 5 Stelle e Draghi non è sempre stata una luna di miele. Tra gli ospiti di questa sera, Carlo De Benedetti, editore del quotidiano Domani, i giornalisti Tiziana Ferrario e Paolo Mieli, il segretario della Cgil Maurizio Landini, Carlo Cottarelli, Beatrice Lorenzin. Inoltre, tra i servizi di Piazzapulita, ci si chiederà: esiste un mercato parallelo di vaccini anti Covid che affianca quello regolato dai contratti di Pfizer, Moderna e Astrazeneca con l’Ue? Ci saranno clamorose rivelazioni.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

