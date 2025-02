Petrolio: anticipazioni, servizi e inchieste della puntata del 8 febbraio 2025 su Rai 3

Petrolio è il programma di Duilio Giammaria in onda questa sera, 8 febbraio 2025, alle ore 21.20 su Rai 3. Ogni settimana un grande tema di attualità, nazionale e internazionale, letto attraverso un’approfondita inchiesta giornalistica. Un programma in cui reportage, inchieste e racconti di vita, seguendo una precisa linea narrativa, conducono lo spettatore – sgombrando il campo da inutili o dannose disinformazioni – alla comprensione di un fenomeno, altrimenti poco leggibile. Vediamo insieme le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni e servizi

Il primo appuntamento della stagione 2025 è dedicato alla ricerca della verità inabissata del Bayesian, il veliero britannico affondato all’alba del 19 agosto 2024 al largo di Porticello, una frazione del comune siciliano di Santa Flavia (PA).

Petrolio ripercorre la vicenda del naufragio del veliero e della morte del magnate britannico Mike Lynch, con testimonianze esclusive per fare luce sui tanti lati ancora oscuri di questa tragedia.

Duilio Giammaria conduce l’inchiesta tra Cambridge, Londra e Palermo per ricostruire l’incredibile carriera di Lynch che ha rivoluzionato la tecnologia informatica, sfidando con le sue aziende i colossi della Silicon Valley. Un imprenditore che manteneva stretti rapporti con i servizi segreti, tanto che le agenzie di intelligence americane e inglesi si erano affidate a lui per la cyber security dei loro computer. L’ascesa di Lynch era stata frenata dall’accusa di una frode miliardaria nella vendita della sua compagnia Autonomy a Hewlett Packard, con l’estradizione in manette negli Usa e un processo, chiuso con l’assoluzione.

E proprio per festeggiare la nuova vita la decisione di organizzare una crociera in Sicilia, funestata però subito da un dramma: il braccio destro di Lynch, Stephen Chamberlain, viene investito e ucciso mentre fa jogging nella campagna di Cambridge. Poche ore dopo, poi, l’improvvisa bufera, nella quale Lynch e i suoi ospiti eccellenti perdono la vita, intrappolati in uno yacht ritenuto inaffondabile. Una catena di eventi straordinari e misteriosi, che Petrolio analizzerà con elementi inediti per rivelare chi fosse veramente “Mister Bayesian”. Petrolio vi aspetta questa sera, 8 febbraio 2025, in prima serata dalle ore 21,20 su Rai 3.