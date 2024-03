Petrolio: anticipazioni, servizi e inchieste della puntata del 26 marzo 2024 su Rai 3

Petrolio è il programma di Duilio Giammaria in onda questa sera, 26 marzo 2024, alle ore 21.20 su Rai 3. Ogni settimana un grande tema di attualità, nazionale e internazionale, letto attraverso un’approfondita inchiesta giornalistica. Un programma in cui reportage, inchieste e racconti di vita, seguendo una precisa linea narrativa, conducono lo spettatore – sgombrando il campo da inutili o dannose disinformazioni – alla comprensione di un fenomeno, altrimenti poco leggibile. Vediamo insieme le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni e servizi

L’attentato di Mosca, l’escalation della guerra ai confini con la nostra Europa e gli scenari futuri saranno al centro della prima parte della puntata in onda oggi. Il programma si occuperà anche di denatalità e nello specifico, di infertilità. L’Italia ha i tassi di natalità tra i più bassi d’Europa eppure, nonostante la paura di perdere il lavoro, le carenze del nostro welfare e gli enormi costi che le famiglie devono sostenere, gli italiani non rinunciano ad avere figli. Bisogna però fare i conti con la crescente infertilità. Tra le cause, malattie spesso sottovalutate dai medici specialisti come l’endometriosi, oggi molto diffusa tra le donne, e gli interferenti endocrini come i Pfas, le componenti chimiche che rendono le nostre padelle antiaderenti e i nostri abiti impermeabili, ma che sono per la scienza “nemici eterni” difficili da sconfiggere, dato che si trasmettono di madre in figlio. A parlarne con Duilio Giammaria: Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità; Andrea Crisanti microbiologo, Alessandro Rosina, demografo. Petrolio vi aspetta questa sera, 26 marzo 2024, in prima serata dalle ore 21,20 su Rai 3.