Petra: quante puntate, durata e quando finisce

Da quante puntate è composta la serie tv Petra in onda su Sky? Dal 14 settembre su Sky Cinema va in onda la serie tv Petra, nuova produzione Sky Original nata dalla collaborazione di Cattleya – parte di ITV Studios – e Bartlebyfilm. La serie tv formata da quattro puntate e prende ispirazione dal personaggio creato dalla penna di Alicia Giménez-Bartlett, autrice di numerosi romanzi di successo editi in Italia da Sellerio. Ad interpretare la solitaria e anticonformista Petra è Paola Cortellesi. Quando va in onda la serie tv? Le quattro puntate andranno in onda in quattro prime serate (ore 21,15): quattro lunedì dal 14 settembre al 28 settembre 2020. Quanto durano (durata) le singole puntate di Petra? Ogni “episodio” ha una durata di 120 minuti. Ma vediamo insieme la programmazione completa di Petra su Sky Cinema:

Prima puntata: lunedì 14 settembre 2020 su Sky Cinema Uno alle ore 21,15

Seconda puntata: lunedì 21 settembre 2020 su Sky Cinema Uno alle ore 21,15

Terza puntata: lunedì 28 settembre 2020 su Sky Cinema Uno alle ore 21,15

Quarta puntata: lunedì 28 settembre 2020 su Sky Cinema Uno alle ore 21,15

L’ultima puntata di Petra è quindi prevista per lunedì 28 settembre 2020. Ma non temete. Petra sarà visibile anche più a lungo tramite la funzione on demand di Sky (MySky).

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Petra, ma dove vedere la serie in tv e live streaming? La serie tv va in onda da lunedì 14 settembre 2020 alle ore 21,15 sia su Sky Cinema che in streaming su SkyGo e Now TV. In più, trovate anche la messa in onda in 4K HDR con Sky Q Satellitare. Potete seguire la fiction in diretta a partire dalle ore 21,15 anche su Sky Atlantic, oppure recuperare gli episodi andati in onda su Now Tv e MySky grazie alla funzione on demand.

