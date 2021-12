Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga: trama, cast, doppiatori e streaming del film

Questa sera, 24 dicembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga, film del 2021 diretto da Will Gluck. Il film è il sequel del film Peter Rabbit, a sua volta basato sull’omonimo personaggio protagonista dei racconti di Beatrix Potter. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Bea, Thomas e gli altri conigli hanno creato una famiglia improvvisata, tuttavia, nonostante i suoi migliori sforzi, Peter non riesce a tenere a bada la sua indole dispettosa. Avventurandosi fuori dal giardino, Peter si ritrova in un mondo in cui le sue marachelle vengono apprezzate, ma quando la sua famiglia rischia tutto per venire a cercarlo, Peter deve capire che tipo di coniglietto vuole essere.

Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Domhnall Gleeson: Thomas McGregor

Rose Byrne: Bea McGregor

David Oyelowo: Nigel Basil Jones

Doppiatori italiani

E i doppiatori italiani del film? Eccoli:

Nicola Savino: Peter Rabbit

Emiliano Coltorti: Thomas McGregor

Valentina Favazza: Bea McGregor

Marco Vivio: Nigel Basil Jones

Francesca Manicone: Flopsy Rabbit

Domitilla D’Amico: Mopsy Rabbit

Alessia Amendola: Coda-Tonda

Edoardo Stoppacciaro: Benjamin Rabbit

Pasquale Anselmo: Barnabas

Stefano Brusa: Tom Micio

Benedetta Degli Innocenti: Mittens

Paolo Marchese: Samuel Baffetti

Francesca Draghetti: Sig.ra Tiggy-Winkle

Antonio Palumbo: Jeremy Fisher

Alessia Rubini: Jemima Puddle-Duck

Marco Fumarola: Tommy Brock

Nanni Baldini: Johnny Town-Mouse

Oreste Baldini: JW, il gallo

Streaming e tv

Dove vedere Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 24 dicembre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.