Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, 25 novembre 2023, alle ore 21.20 va in onda su Italia 1 il film Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri del 2013, diretto da Thor Freudenthal e con protagonisti Logan Lerman, Brandon T. Jackson, Alexandra Daddario, Douglas Smith, Leven Rambin e Jake Abel. È tratto dal romanzo omonimo scritto nel 2006 da Rick Riordan ed è il sequel del film del 2010 Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Quattro ragazzi – Annabeth (Alexandra Daddario), Luke (Jake Abel), Grover (Brandon T. Jackson) e Talia (Paloma Kwiatkowski) – scappano da un mostro rifugiandosi nel Campo Mezzosangue, dimora di tutti i semidei come loro. Infatti Annabeth è figlia di Atena, Luke è figlio di Hermes, Grover è un satiro e Talia è figlia di Zeus. Durante la fuga, Talia si sacrifica per salvare i compagni. Suo padre Zeus la trasforma immediatamente in un albero magico, il quale traccia un confine lungo tutto il perimetro del Campo Mezzosangue, che da quel momento impedirà a qualsiasi mostro mitologico o essere mortale d’infiltrarsi.

In questo modo Talia continuerà a vivere in eterno. Sette anni dopo, Percy (Logan Lerman), figlio di Poseidone e di una terrestre, conduce una vita tranquilla nel Campo Mezzosangue con i suoi amici, il suo custode Grover e Annabeth, per la quale nutra un particolare affetto. Tra le nuove conoscenze di Percy ci sono Clarisse La Rue (Leven Rambin), la figlia di Ares, e Tyson (Douglas Smith), un ciclope buono e gentile, fratellastro di Percy in quanto figlio di Poseidone e di una ninfa del mare.

Un giorno un Toro della Colchide, un mostro simile a un toro meccanico sputafuoco, attraversa la barriera del campo e attacca Percy e i suoi amici. Grazie alla sua penna trasformata in spada, Percy riesce a distruggere il mostro. Subito dopo Luke Castellan appare all’improvviso e ha un confronto con Percy. Luke gli rivela di essere a conoscenza di una profezia che lo riguarda e cerca di convertirlo alla sua causa, dicendogli che molti altri mezzosangue si sono già uniti a lui.

Quindi scompare. Intanto il centauro Chirone (Anthony Head) e il signor D (Stanley Tucci), il direttore del campo, scoprono che l’albero di Talia è stato avvelenato, rendendo vulnerabile l’ingresso del Campo. Percy accusa Luke dell’accaduto. Consultando il tablet, Annabeth scopre che l’unico modo per curare Thalia e proteggere il Campo Mezzosangue è recuperare il Vello d’Oro.

Sfortunatamente il Vello d’Oro si trova su un’isola nel Mare dei Mostri, noto ai terrestri come il Triangolo delle Bermude, dove è sorvegliato dal gigantesco Ciclope Polifemo. Nel frattempo Percy si reca dall’Oracolo, che gli svela un’importante profezia sul suo futuro. L’Oracolo racconta a Percy che Crono comandava il mondo insieme ai suoi fratelli Titani. Crono era una forza così potente e malvagia che Zeus, Ade e Poseidone, tre dei suoi figli, lo uccisero.

Purtroppo Crono è destinato a risorgere per esigere la sua vendetta e solo il figlio vivente di uno dei tre dèi più grandi potrà affrontarlo. Dall’esito della sua missione dipenderà la salvezza o la distruzione dell’Olimpo e, quindi, della Terra. Il signor D assegna la missione di recupero del Vello d’Oro a Clarisse, in quanto vincitrice dei giochi disputati nel Campo Mezzosangue. Percy decide comunque di partire in segreto con Tyson, Annabeth e Grover. Ma anche Luke, il figlio ribelle di Hermes, è sulle tracce del Vello d’Oro, con l’intenzione di riportare in vita Crono e permettergli di distruggere l’Olimpo.

Per questo motivo non esita a rapire Grover, poiché l’aiuto di un satiro è fondamentale per raggiungere l’isola di Polifemo e impadronirsi del Vello d’Oro. Percy e i suoi compagni affronteranno una personale e coraggiosa “odissea” nelle acque mortali del Mare dei Mostri, durante la quale comprenderanno ancora di più il significato di famiglia, amicizia e sacrificio. E come se non bastasse, dovranno anche fare i conti con la profezia dell’Oracolo…

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti sono Logan Lerman, Alexandra Daddario, Douglas Smith, Leven Rambin, Brandon T. Jackson, Jake Abel, Anthony Head, Stanley Tucci, Nathan Fillion, Missi Pyle, Mary Birdsong, Yvette Nicole Brown, Christopher Redman. Vediamo tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Logan Lerman: Perseus Jackson

Brandon T. Jackson: Grover Underwood

Alexandra Daddario: Annabeth Chase

Douglas Smith: Tyson

Leven Rambin: Clarisse La Rue

Jake Abel: Luke Castellan

Paloma Kwiatkowski: Talia Grace

Grey Damon: Chris Rodriguez

Stanley Tucci: Mr. D/Dionisio

Nathan Fillion: Ermes

Sean Bean: Zeus

Anthony Head: Chirone

Mary Birdsong, Yvette Nicole Brown e Missi Pyle: Graie

Robert Maillet: Polifemo

Derek Mears: Ciclope

Daniel Cudmore: Manticora

Streaming e tv

Dove vedere Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 25 novembre 2023 – su Italia 1 alle ore 21.20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Play.