Questa sera, sabato 1 novembre 2025, su Italia 1 va in onda dalle ore 21.20 Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini, film del 2010 diretto da Chris Columbus. Protagonista della pellicola è il giovane attore Logan Lerman (Percy Jackson) accompagnato dai due suoi amici: Alexandra Daddario (Annabeth Chase), e Brandon T. Jackson (Grover Underwood). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film è ambientato al giorno d’oggi, in due mondi paralleli: New York City e il Monte Olimpo, abitato dalle mitiche divinità greche, situato a centinaia di metri sopra l’Empire State Building. Il film inizia con il Dio Poseidone (Kevin McKidd) che, uscito dalle acque, incontra suo fratello Zeus (Sean Bean), sul ponte di osservazione dell’Empire State Building. Zeus dice a Poseidone che la Folgore, che gli dà il controllo su tutti i fulmini, è stata rubata. Zeus è convinto che il responsabile del furto sia il figlio di Poseidone. Se il fulmine non gli sarà restituito entro la mezzanotte del 21 giugno, nel solstizio d’estate, Zeus scatenerà la guerra sulla Terra.

Subito dopo la vicenda si sposta tra i terrestri. Percy Jackson (Logan Lerman) è un ragazzo dislessico e iperattivo che vive a New York con sua madre Sally, una donna dolce e amabile, e il patrigno Gabe Uglaino, un uomo egoista e sgradevole che Percy detesta. Dopo aver cambiato ben sei istituti d’istruzione, Percy ora frequenta la Yancy Academy, una scuola per “ragazzi difficili” di New York. Il migliore amico di Percy è Grover (Brandon T. Jackson), un coetaneo con problemi di deambulazione, che si muove grazie ad un paio di stampelle. Un giorno Percy si reca con la sua classe in visita al Metropolitan Museum of Art. In una galleria di sculture di divinità greche, Mr. Brunner (Pierce Brosnan), l’insegnante di latino, tiene lezioni su di loro.

Il signor Brunner è su una sedia a rotelle motorizzata, con le gambe nascoste da una coperta. L’insegnante spiega come gli dei spesso venivano sulla Terra e avevano relazioni amorose con i mortali, generando anche bambini. La signora Dodds, la professoressa che ha portato la classe in gita, chiede se può parlare con Percy lontano dagli altri studenti. Giunti in una stanza adiacente, la signora Dodds si trasforma in una delle Erinni e chiede a Percy di darle il fulmine che ha rubato.

Percy è inorridito e non ha idea di cosa stia parlando, ma intervengono il professor Brunner e Grover, che la minacciano, facendola scappare. Il signor Brunner consegna a Percy una penna, dicendogli che è un’arma potente e che lo proteggerà. Poi incarica Grover di portare Percy e la madre lontano dalla città. Né Grover né Mr. Brunner offrono a Percy ulteriori spiegazioni. Lungo il tragitto in macchina, Sally dice a Percy che lo sta portando in un “campo per persone davvero speciali”.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini: il cast

Abbiamo visto la trama di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Logan Lerman, Pierce Brosnan, Rosario Dawson, Uma Thurman, Sean Bean, Catherine Keener, Kevin McKidd, Erica Cerra, Steve Coogan, Joe Pantoliano, Alexandra Daddario, Melina Kanakaredes, Brandon T. Jackson, Chelan Simmons, Jake Abel, Stefanie von Pfetten, Marie Avgeropoulos. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Logan Lerman: Percy Jackson

Brandon T. Jackson: Grover Underwood

Alexandra Daddario: Annabeth Chase

Jake Abel: Luke Castellan

Uma Thurman: Medusa

Catherine Keener: Sally Jackson

Pierce Brosnan: Chirone

Sean Bean: Zeus

Rosario Dawson: Persefone

Steve Coogan: Ade

Kevin McKidd: Poseidone

Julian Richings: Caronte

Melina Kanakaredes: Atena

Dylan Neal: Ermes

Chelan Simmons: Silena Beauregard

Erica Cerra: Era

Serinda Swan: Afrodite

Joe Pantoliano: Gabe Ugliano

