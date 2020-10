Perché oggi va in onda un solo episodio di Doc – Nelle tue mani

Questa sera, giovedì 29 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 andrà in onda Doc – Nelle tue mani, fortunata serie tv con protagonista Luca Argentero. Da oggi però cambierà qualcosa nella programmazione: è previsto infatti solo un episodio invece dei soliti due. Ma perché la Rai ha deciso di mandare in onda solo 1 episodio di Doc – Nelle tue mani? Il secondo episodio della serie lascerà posto al nuovo programma di Amadeus dal titolo “AmaSanremo”, dedicato alla selezioni dei giovani del prossimo Festival di Sanremo 2021 in programma a marzo. Nel dettaglio, in queste prime due settimane di programmazione della fiction con Argentero, sono stati trasmessi due episodi consecutivi: la serie iniziava alle ore 21,30 e chiudeva intorno alle ore 23,30. A partire da oggi, giovedì 29 ottobre, però, ci sarà un cambio di palinsesto e verrà trasmesso un solo appuntamento alla settimana. La messa in onda di Doc – Nelle tue mani è prevista quindi sempre al giovedì però dalle ore 21,30 alle ore 22,40, quando prenderà il via “AmaSanremo” condotto da Amadeus. Di seguito la programmazione Rai per Doc – Nelle tue mani (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata (episodi 1 e 2): giovedì 26 marzo 2020

Seconda puntata (episodi 3 e 4): giovedì 2 aprile 2020

Terza puntata (episodi 5 e 6): giovedì 9 aprile 2020

Quarta puntata (episodi 7 e 8): giovedì 16 aprile 2020

Pausa causa emergenza Covid-19

Quinta puntata (episodi 9-10): giovedì 15 ottobre 2020

Sesta puntata (episodi 11-12): giovedì 22 ottobre 2020

Settima puntata (episodio 13): giovedì 29 ottobre 2020

Ottava puntata (episodio 14): giovedì 5 novembre 2020

Nona puntata (episodio 15): giovedì 12 novembre 2020

Decima puntata (episodio 16): giovedì 19 novembre 2020

Appuntamento dunque a stasera, 29 ottobre, su Rai 1 e RaiPlay con l’episodio numero 13 di Doc – Nelle tue mani.

Potrebbero interessarti Chi è Gavio, cantante di AmaSanremo La mia generazione, il testo della canzone di Gavio ad AmaSanremo Chi è Wrongonyou, cantante di AmaSanremo