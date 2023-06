Viva Radio 2, perché Marco Mengoni non ha accettato l’invito di Fiorello

Viva Rai Due di Fiorello è stato l’esperimento più riuscito della stagione televisiva che si è appena conclusa. Nella trasmissione di Rai Due sono passati ospiti di ogni tipo, da Giorgia e Annalisa ad Amadeus. Un famosissimo cantante però non è riuscito a presentarsi nel nuovo programma mattutino.

Ieri una fan di Mengoni ha scritto su Twitter: “Possibile che Marco Mengoni non abbia accettato un invito di Fiorello a Viva Rai 2? E per quale motivo poi? Poi come mai? Dai, diteci se ci sarà o se a questo punto dobbiamo rinunciarci“.

Fiorello ha spiegato che ha provato tutto l’anno a portare Marco Mengoni nel suo programma, ma ha aggiunto che non è facile alzarsi alle 5 del mattino: “Ci abbiamo provato tutto l’anno. Oh non è mica facile svegliarsi alle 5… quindi noi capiamo“. Orari a parte va specificato che tra il Festival di Sanremo, il tour europeo e l’Eurovision Song Contest, questo 2023 è stato pieno di impegni per il cantante di Ti Ho Voluto Bene Veramente.