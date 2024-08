Per un pugno di dollari: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, 3 agosto 2024, va in onda Per un pugno di dollari su Rai 3. Il film ha segnato una fetta della storia del cinema ed è il primo della trilogia del dollaro diretta da Sergio Leone. Il protagonista è Clint Eastwood. La pellicola, che rappresenta appieno il genere western, è uscito nel 1964 ed è seguito da Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto, il cattivo. Di seguito vediamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo dalla trama. Per un pugno di dollari racconta di un tale Joe che arriva in una cittadina, San Miguel, dove trova un locandiere, Silvanito, che racconta della faida tra le due famiglie locali per il controllo della città. Da un lato ci sono i fratelli Ramon, Esteban e Benito Rojo, dall’altra lo sceriffo John Baxter. Joe a quel punto sceglie di giocare d’astuzia e propone ad entrambe le fazioni il proprio aiuto. Il suo obiettivo è che le due bande si facciano guerra a vicenda arrivando ad uno scontro perché, si sa, tra i due litiganti il terzo gode. Così con questo escamotage Joe cerca anche di racimolare qualche moneta in più che non guasta.

Per un pugno di dollari: il cast del film

Adesso che abbiamo raccontato sommariamente la trama, possiamo passare al ricchissimo cast del film. Per un pugno di dollari ha come protagonista Clint Eastwood che interpreta l’impavido Joe. Di seguito vediamo attori e personaggi:

Clint Eastwood: Joe

Marianne Koch: Marisol

Gian Maria Volonté: Ramón Rojo

Wolfgang Lukschy: John Baxter

Sieghardt Rupp: Esteban Rojo

Joseph Egger: Piripero

Antonio Prieto: don Benito Rojo

José Calvo: Silvanito

Margarita Lozano: Consuelo Baxter

Daniel Martín: Josè

Benito Stefanelli: Rubio

Mario Brega: Chico

Bruno Carotenuto: Antonio Baxter

Aldo Sambrell: Manolo

Edmondo Tieghi: soldato messicano

Streaming e TV

Dove vedere Per un pugno di dollari in diretta TV e live streaming? Il film va in onda in prima serata su Rai 3 sabato 3 agosto 2024. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 3 del telecomando dalle ore 21:20. Se invece vi interessa seguire la diretta streaming potete accedere a RaiPlay, la piattaforma che consente di seguire tutto ciò che passa in TV. Come funziona? Basta effettuare la registrazione anche via social tramite desktop o app, dopodiché selezionare il programma o il canale che più vi interessa.