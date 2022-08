Per qualche dollaro in più: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, sabato 6 agosto 2022, va in onda Per qualche dollaro in più su Rai 3. Si tratta del secondo film della Trilogia del dollaro diretto da Sergio Leone e con protagonista Clint Eastwood. Il film è uscito nel 1965 ed è il sequel diretto di Per un pugno di dollari. L’ultimo che completa la trilogia è invece Il buono, il brutto e il cattivo. Vediamo la trama e il cast.

Trama

Essendo un film iconico che fa parte di una trilogia altrettanto iconica, la trama è ben nota alla cultura popolare. Per qualche dollaro in più è ambientato in New Messico e racconta di un uomo pericoloso ed estremamente intelligente, quale El Indio, che guida una banda di desperados e che viene catturato e spedito in prigione. Tuttavia la sua banda organizza un’evasione e, nella fuga, il criminale uccide tutti tranne uno, un superstite il cui compito è raccontare quanto accaduto. Su El Indio è stata fissata una taglia da ventimila dollari e arrivano due cacciatori di teste, il Monco e Mortimer.

Per qualche dollaro in più: il cast del film

Anche il cast del film è ben noto considerando che è guidato da Clint Eastwood che divide la scena con Lee Van Cleef. Di seguito vediamo attori e personaggi del film:

Clint Eastwood: il Monco

Lee Van Cleef: Colonnello Douglas Mortimer

Gian Maria Volonté: el Indio

Mario Brega: Niño

Mara Krupp: Mary

Luigi Pistilli: Groggy

Klaus Kinski: Wild

Joseph Egger: Profeta

Panos Papadopulos: Sancho Perez

Benito Stefanelli: Luke

Roberto Camardiel: telegrafista di Tucumcari

Aldo Sambrell: Cuchillo

Luis Rodrìguez: Manuel

Tomás Blanco: sceriffo di Tucumcari

Lorenzo Robledo: Brad

Sergio Mendizábal: direttore della banca di Tucumcari

Dante Maggio: falegname

Diana Rabito: ragazza con Callaway

Giovanni Tarallo: telegrafista di Santa Cruz

Mario Meniconi: capotreno

Edmondo Tieghi: abitante di Agua

Streaming e TV

Dove vedere Per qualche dollaro in più in diretta TV e live streaming? Il film, come abbiamo già detto, va in onda in prima serata sabato 6 agosto 2022 alle ore 21:20 su Rai 3. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 3 del telecomando oppure al tasto 503 per l’HD. Chi invece vuole seguire le avventure dei moschettieri in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay, sia via desktop che tramite app.