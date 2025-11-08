Icona app
TV

Morto Peppe Vessicchio: le cause della morte del direttore d'orchestra

di Redazione TPI

Morto Peppe Vessicchio: le cause della morte del direttore d’orchestra

Quali sono state le cause della morte di Peppe Vessicchio, deceduto oggi – 8 novembre 2025 – a Roma? “Il Maestro Giuseppe Vessicchio è deceduto oggi in rianimazione all’A.O. San Camillo Forlanini a seguito di una polmonite interstiziale precipitata rapidamente. La famiglia chiede riserbo. I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata”, si legge nel bollettino ufficiale dell’ospedale.

Il direttore d’orchestra, arrangiatore e volto televisivo si è spento all’età di 69 anni. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, è morto all’ospedale San Camillo di Roma, dove era arrivato a seguito di una complicazione improvvisa.

Peppe Vessicchio, pseudonimo di Giuseppe Vessicchio (Napoli, 17 marzo 1956 – Roma, 8 novembre 2025), è stato un direttore d’orchestra, arrangiatore e personaggio televisivo italiano, principalmente attivo nell’ambito della musica leggera e particolarmente noto per il suo ruolo di direttore d’orchestra al Festival di Sanremo.

