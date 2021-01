Penso che un sogno così: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Penso che un sogno così, lo spettacolo di Beppe Fiorello, in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in tutto andrà in onda una sola puntata, una serata evento a cui prenderanno parte tanti ospiti e che vedrà il protagonista compiere un viaggio intenso, profondo, a tratti ameno, che parte dal profondo Sud e attraversa l’Italia intera, che vola sull’infanzia, le origini, le vicende buffe, quelle dolorose e altre incredibili e divertenti.

Durata

Ma quanto dura (durata) lo spettacolo di Beppe Fiorello, Penso che un sogno così? La serata evento va in onda su Rai 1 dalle ore 21,25 alle ore 23,50. Lo spettacolo durerà quindi circa 2 ore e 30 minuti.

Ospiti

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Penso che un sogno così, lo show di Beppe Fiorello, ma quali saranno gli ospiti? Sul palco, oltre ad un corpo di ballo straordinario, anche due musicisti d’eccezione: Daniele Bonaviri, uno dei più bravi chitarristi italiani e Fabrizio Palma, musicista e arrangiatore. Poi tanti ospiti come Eleonora Abbagnato, Pierfrancesco Favino, Paola Turci, Serena Rossi, Francesca Chillemi e Rosario Fiorello che accompagneranno Giuseppe Fiorello in questo racconto diventando parte integrante della narrazione.

