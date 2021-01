Penso che un sogno così: gli ospiti di Beppe Fiorello

Quali sono gli ospiti di Beppe Fiorello nel suo show Penso che un sogno così in onda su Rai 1 alle ore 21,25? Ve lo diciamo subito. Alla serata evento, oltre ad un corpo di ballo straordinario e due musicisti d’eccezione (Daniele Bonaviri, uno dei più bravi chitarristi italiani e Fabrizio Palma, musicista e arrangiatore) prenderanno parte tanti ospiti come Eleonora Abbagnato, Pierfrancesco Favino, Paola Turci, Serena Rossi, Francesca Chillemi e Rosario Fiorello che accompagneranno Giuseppe Fiorello in questo racconto diventando parte integrante della narrazione.

“Questo ‘sogno’ che porto in televisione è un tracciato di quello che sono, è un tributo alla timidezza attraverso la quale vi farò vivere il mio rapporto con la vita, regalo una parte della mia famiglia e alla mia famiglia regalo quei silenzi di bambino ora decifrati e risolti – le parole di Beppe Fiorello -. Attraverso le musiche di Domenico Modugno creo un filo conduttore tra lui e mio padre che è il vero protagonista di questa storia. Per una questione fisica, di una somiglianza che a tratti sembra molto fraterna, dai baffetti allo sguardo, alla voce, e per velleità artistiche dell’uno e dell’altro, è un incrocio di vite, di destini, di passato e di futuro”.

Streaming e tv

Abbiamo visto gli ospiti di Penso che un sogno così, lo show di Beppe Fiorello, ma dove vedere la serata in diretta tv e live streaming? Lo spettacolo, come detto, va in onda oggi – 11 gennaio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Chi è Daniele Bonaviri, il chitarrista di Penso che un sogno così I Delitti del BarLume – Mare Forza Quattro: il cast dell’episodio su Sky Chi è Fabrizio Palma, il musicista di Penso che un sogno così