A che ora inizia Penso che un sogno così: orario show di Beppe Fiorello su Rai 1

A che ora inizia Penso che un sogno così, lo show di Beppe Fiorello in onda oggi – 11 gennaio 2021 – su Rai 1? Lo spettacolo andrà in onda sulla principale rete Rai a partire dalle ore 21,25. La serata evento (non sono previste altre puntate) si chiuderà alle ore 23,50. La durata dello show è quindi di circa 2 ore e 30 minuti. Al fianco del protagonista (Beppe Fiorello), oltre ad un corpo di ballo straordinario, due musicisti d’eccezione: Daniele Bonaviri, uno dei più bravi chitarristi italiani e Fabrizio Palma, musicista e arrangiatore. Previsti poi tanti grandi ospiti, compreso il fratello Rosario.

Streaming, tv e repliche

Abbiamo visto a che ora inizia Penso che un sogno così, lo show di Beppe Fiorello, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Lo spettacolo, come detto, va in onda oggi (una sola puntata evento) – lunedì 11 gennaio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay – dopo la messa in onda – sarà possibile recuperare la puntata grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti Chi è Daniele Bonaviri, il chitarrista di Penso che un sogno così I Delitti del BarLume – Mare Forza Quattro: il cast dell’episodio su Sky Chi è Fabrizio Palma, il musicista di Penso che un sogno così