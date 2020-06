Pensavo fosse amore… invece era un calesse: trama e cast del film di e con Massimo Troisi

Questa sera, mercoledì 17 giugno 2020, va in onda su Rete 4 in prima serata il film Pensavo fosse amore… invece era un calesse, classico film di e con Massimo Troisi del 1991. Si tratta dell’ultima pellicola diretta dal grande attore napoletano, che ha curato anche la sceneggiatura. Nel cast compaiono anche Francesca Neri e Marco Messeri. Ma qual è la trama e il cast di Pensavo fosse amore invece era un calesse? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Tommaso e Cecilia sono due giovani fidanzati napoletani. Lui ha una trattoria nel Borgo Marinari accanto a Castel dell’Ovo, vicino alla libreria del loro amico Amedeo, celibe e bigotto, con una sorella adolescente di nome Chiara innamorata di Tommaso. Il matrimonio dei due è alle porte, ma la gelosia di Cecilia rischia di rovinare tutto: durante un momento di intimità, infatti, la ragazza crede di sentir pronunciare da Tommaso il nome di un’altra donna, Elena; in un’altra occasione lo prende per i capelli quando viene a sapere che un’altra lo ha cercato al telefono. Infine, durante la scelta delle bomboniere fa una scenata pensando ai fantasmi di queste rivali ipotetiche, fino a quando gli comunica, per citofono, che intende lasciarlo, di non sposarsi più e di sparire.

Indispettito per l’accaduto. Tommaso viene a sapere dai suoi amici che Cecilia si è fidanzata con Enea, un avventuriero più vecchio di lei, dedito a molte attività, che le promette grandi orizzonti ma un modesto, se non inconsistente, presente. Tommaso non riesce a capire come faccia Cecilia a innamorarsi di un uomo di non bell’aspetto e per giunta con un nome che trova ridicolo, mentre tutti quanti, con suo stupore, lo trovano bello ed affascinante.

Nel frattempo Amedeo si fidanza con Flora, ex fidanzata di Giorgio, un amico comune. La sorella di Amedeo, non riuscendo a conquistare Tommaso, tenta di avvelenarlo con il veleno per topi nel caffè, e in un’altra occasione, per gelosia, darà anche fuoco alla lambretta di Enea. Tommaso, secondo la trama di Pensavo fosse amore… invece era un calesse, tenta anche la via della magia bianca presso una sedicente fattucchiera per sistemare le cose: le porta alcune ciocche di capelli di Cecilia, Enea e Chiara, chiedendo di far sparire dalla sua vita la ragazzina ed Enea, e di far tornare da lui Cecilia.

I due alla fine tornano insieme, e si fanno trovare mentre si scambiano effusioni amorose nella biblioteca dallo stesso Enea, il quale con rassegnazione rivela a Tommaso di adorare Cecilia al punto di non riuscire a sfiorarla con un dito. I due giovani, a quel punto, riprendono a organizzare il loro matrimonio. Tuttavia, il giorno delle nozze è Tommaso a non presentarsi all’altare: con il vestito da cerimonia si reca dalla fattucchiera per chiederle “Come mai non la amo più?”. Manda così una lettera a Cecilia dandole appuntamento in un bar, dove giunge anch’essa in abito nuziale. Qui le confida che uomo e donna non sono assolutamente fatti per il matrimonio. Lei si trova d’accordo, e i due si organizzano per uscire la sera.

Pensavo fosse amore invece era un calesse: cast

Un film entrato nella storia del cinema italiano e in onda questa sera, 17 giugno 2020, su Rete 4 in prima serata dalle 21.25. Protagonista assoluto è il grande Massimo Troisi, che firma anche la regia e la sceneggiatura di questa brillante commedia. Nel cast anche attori come Francesca Neri e Marco Messeri. Ecco l’elenco completo con gli attori e i personaggi interpretati:

Massimo Troisi: Tommaso

Francesca Neri: Cecilia

Marco Messeri: Enea

Angelo Orlando: Amedeo

Natalia Bizzi: Flora

Vittorio Viviani: giovane scrittore

Alessia Salustri: Chiara

Antonio Sigillo: zio

Corrado Taranto: Giorgio

Anna Teresa Rossini: mamma di Cecilia

Nuccia Fumo: la maga

Giovanni Febraro: il barbiere

Pia Velsi: zia

Giovanni Vozzi: fidanzato

Streaming e tv

