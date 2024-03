Pechino Express 2024: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Pechino Express 2024, la nuova edizione del docu-reality in onda su Sky Uno? In tutto andranno in onda 10 puntate: la prima giovedì 7 marzo 2024; l’ultima (la finale) giovedì 9 maggio 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: giovedì 7 marzo 2024

Seconda puntata: 14 marzo 2024

Terza puntata: 21 marzo 2024

Quarta puntata: 28 marzo 2024

Quinta puntata: 4 aprile 2024

Sesta puntata: 11 aprile 2024

Settima puntata: 18 aprile 2024

Ottava puntata: 25 aprile 2024

Nona puntata: 2 maggio 2024

Decima puntata: 9 maggio 2024

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Pechino Express 2024? Ogni puntata (in onda il giovedì sera su Sky Uno) avrà una durata di 150 minuti. A guidare le coppie quest’anno torna Costantino Della Gherardesca, affiancato da un “inviato” speciale: Fru dei The Jackal, attore e comico italiano, tra i concorrenti più amati grazie alla sua partecipazione due stagioni fa, quando con Aurora Leone ha composto l’iconica coppia degli “Sciacalli”. Quest’anno Pechino Express scandaglierà i territori di Vietnam, Laos e Sri Lanka. Il filo conduttore è la rotta del Dragone. Un percorso nuovo, soprattutto per quanto riguarda lo Sri Lanka dove i concorrenti faranno un safari.