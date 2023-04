Pechino Express 2023: le anticipazioni (tappe e coppie) della sesta puntata, 13 aprile

Questa sera, giovedì 13 aprile 2023, alle ore 21,15 su Sky Uno va in onda la sesta puntata di Pechino Express 2023, la decima edizione del docu-reality condotto da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio. Il primo è conduttore del reality fin dalla seconda edizione (dopo essere stato concorrente nella prima, condotta da Emanuele Filiberto di Savoia ed in onda su Rai 2), mentre il secondo – concorrente dell’ottava edizione – è subentrato a della Gherardesca dopo un suo infortunio in alcune puntate dell’edizione 2022. La produzione ha infine deciso di mantenere la conduzione a due per il resto della stagione e di confermarla anche in questa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Guidati dai conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, i viaggiatori completeranno il giro di boa percorrendo ben 545 chilometri da Sibu a Miri, per un viaggio che si prevede faticoso come non mai. Costantino ed Enzo hanno in serbo, infatti, una sorpresa per le sei coppie ancora in gara (Giorgia Soleri e Federica Fabrizio/Federippi, “Le Attiviste”; Joe Bastianich e Andrea Belfiore “Gli Italo Americani”; poi Martina Colombari e Achille Costacurta “Mamma e Figlio”; Federica Pellegrini e Matteo Giunta “I Novelli Sposi”; e ancora Carolina Stramare e Barbara Prezia “Le Mediterranee”; infine Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo “I Siculi”). Una sorpresa che probabilmente non sarà gradita da tutti: le coppie verranno mischiate, e ciò porterà ciascun viaggiatore a perdere il punto di riferimento più importante di questo viaggio, il proprio compagno di avventura, e a dover dimostrare di poter dare il massimo.

Il percorso della sesta tappa porterà i viaggiatori a continuare l’esplorazione del Borneo Malese: nastro di partenza al tempio di Tua Pek Kong a Sibu, poi di corsa al Kutien Memorial Park per la prima missione, quindi a Mukah dove tre coppie si sfideranno in un’estenuante prova vantaggio; dopo la ricerca di un alloggio per la notte, ripartiranno verso il meraviglioso Parco Nazionale di Niah, dove li attenderà una nuova missione; infine, traguardo di puntata nella città costiera di Miri dove, dopo fortunosi autostop e avventure mozzafiato, le coppie salteranno sul Tappeto Rosso prima di scoprire da Costantino ed Enzo la classifica finale e le coppie a rischio eliminazione. Ultima parola come sempre alla busta nera di Pechino Express, che decreterà se la tappa è eliminatoria o meno.

Coppie

Quali sono le coppie (concorrenti) in gara a Pechino Express 2023 su Sky Uno? A lottare per il premio finale, che sarà poi devoluto a sostegno di una delle ONG che operano nei Paesi visitati durante l’edizione, sono 9 coppie. Eccole: