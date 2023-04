Pechino Express 2023: le anticipazioni (tappe e coppie) della quinta puntata

Questa sera, giovedì 6 aprile 2023, alle ore 21,15 su Sky Uno va in onda la quinta puntata di Pechino Express 2023, la decima edizione del docu-reality condotto da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio. Il primo è conduttore del reality fin dalla seconda edizione (dopo essere stato concorrente nella prima, condotta da Emanuele Filiberto di Savoia ed in onda su Rai 2), mentre il secondo – concorrente dell’ottava edizione – è subentrato a della Gherardesca dopo un suo infortunio in alcune puntate dell’edizione 2022. La produzione ha infine deciso di mantenere la conduzione a due per il resto della stagione e di confermarla anche in questa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

La quinta tappa si preannuncia un po’ diversa dalle precedenti visto che stasera i concorrenti entreranno fin da subito nella famosa foresta pluviale del Borneo, lontana dalle città e ricca di insidie. Dopo l’eliminazione degli Avvocati Alessandra Demichelis e Lara Picardi da parte di Joe Bastianich e Andrea Belfiore (e della temibile busta nera di Pechino Express), le coppie rimaste in gara sono 6. Oltre ai già citati Italo Americani, a sfidarsi stasera saranno la Attiviste Giorgia Soleri e Federica Fabrizio, Mamma e Figlio Martina Colombari e Achille Costacurta, I Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta, Le Mediterranee Carolina Stramare e Barbara Prezia e i Siculi Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo.

Dopo essersi lasciate alle spalle l’India, i concorrenti inizieranno la quinta tappa direttamente in Borneo Malese, per la precisione dal villaggio di Kampung Giam nel cuore della foresta pluviale. Zaino in spalle, i concorrenti rimasti in gara dovranno raggiungere Lubok Antu, dove le prime tre coppie si sfideranno per la Prova Vantaggio. Per la prima volta in questa edizione non ci sarà l’immunità, e così resterà fino alla fine, ma la coppia vincitrice farà un salto in avanti di un posto nella classifica finale di questa tappa. E per le 6 coppie rimaste in gara si tratta di un vantaggio non da poco. Da Lubok Antu tutti i concorrenti si rimetteranno in viaggio verso il traguardo finale della quinta tappa, Sibu, nello stupendo Sarawak. Solo a quel punto, come da tradizione, i concorrenti scopriranno la loro posizione in classifica, le due squadre a rischio eliminazione e se la tappa sarà eliminatoria o meno.

Come anticipato dal trailer, la quinta tappa di Pechino Express vedrà il ritorno di Victoria Cabello, trionfatrice della scorsa edizione insieme al fedelissimo Paride Vitale. Con che ruolo tornerà l’agguerrita Vittoria? Stasera la risposta.

Coppie

Quali sono le coppie (concorrenti) in gara a Pechino Express 2023 su Sky Uno? A lottare per il premio finale, che sarà poi devoluto a sostegno di una delle ONG che operano nei Paesi visitati durante l’edizione, sono 9 coppie. Eccole: