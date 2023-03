Pechino Express 2023 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Stasera, giovedì 16 marzo 2023, alle ore 21,15 su Sky Uno va in onda la seconda puntata di Pechino Express 2023, la decima edizione del docu-reality condotto da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio. Il primo è conduttore del reality fin dalla seconda edizione (dopo essere stato concorrente nella prima, condotta da Emanuele Filiberto di Savoia ed in onda su Rai 2), mentre il secondo – concorrente dell’ottava edizione – è subentrato a della Gherardesca dopo un suo infortunio in alcune puntate dell’edizione 2022. La produzione ha infine deciso di mantenere la conduzione a due per il resto della stagione e di confermarla anche in questa. Dove vedere Pechino Express 2023 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il reality, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,15 su Sky Uno.

Pechino Express 2023 streaming live e Tv8

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo live o in differita anche in streaming tramite la piattaforma – riservata agli abbonati Sky – SkyGo o sulla piattaforma a pagamento Now. Dopo il suo passaggio su Sky, il programma andrà in onda anche in chiaro su Tv8. Non è ancora stata annunciata la data ma, salvo sorprese, si dovrebbe seguire lo stesso cronoprogramma dell’edizione 2022, con la messa in onda in chiaro nell’autunno del 2023.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Pechino Express 2023, ma quante puntate andranno in onda su Sky Uno? In tutto andranno in onda 10 puntate: la prima giovedì 9 marzo 2023; l’ultima (la finale) giovedì 11 maggio 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):