Svelati i concorrenti della nuova edizione di Pechino Express 2023: il cast

Sono stati svelati i nomi della nuova edizione di Pechino Express, che andrà in onda su Sky nel 2023: di seguito il cast completo dell’adventure game.

A partecipare al programma, che dovrebbe essere sempre condotto da Costantino dalla Gherardesca e il cui viaggio si svilupperà tra India, Borneo malese e Cambogia, saranno:

Giorgia Soleri e Federippi

Alessandra Demichelis e Lara Picardi

Joe Bastianich e Andrea Belfiore

Dario e Caterina Vergassola

Martina Colombari e Achille Costacurta

Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Carolina Stramare e Barbara Prezja

Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo

Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero

La trasmissione, la cui vecchia edizione è attualmente in onda su Tv8 dopo essere andata per la prima volta nella sua storia su Sky Uno dal 10 marzo al 12 maggio 2022, è giunta alla sua decima edizione.

I nuovi concorrenti dovrebbero partire proprio in queste ore per l’Asia per girare le puntata del programma, che presumibilmente andrà in onda su Sky Uno nella primavera 2023.

In onda in Italia dal 2012, Pechino Express è un adattamento del format belga-olandese Peking Express creato da Ludo Poppe.