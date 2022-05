Pechino Express 2022, vincitori: chi ha vinto il reality show

PECHINO EXPRESS 2022 VINCITORI – Quale coppia ha vinto Pechino Express 2022? Oggi, giovedì 12 maggio 2022, è andata in onda su Sky Uno la decima e ultima puntata del reality show condotto da Costantino della Gherardesca. A trionfare è stata la coppia formata da… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Le coppie

Ma vediamo insieme tutte le coppie che hanno preso parte al programma:

Alex Schwazer e Bruno Fabbri “Gli Atletici”

Ciro e Giovambattista Ferrara “Padre e Figlio”

Barbascura X e Andrea Boscherini “Gli Scienziati”

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio “I Fidanzatini”

Anna Ciati e Giulia Paglianiti “Le TikToker”

Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”

Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli”

Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile”

Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti”

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia”

Il programma, dopo essere andato in onda per anni in chiaro su Rai 2, quest’anno ha scelto di cambiare ed è approdato sulla pay-tv di Sky. Il meccanismo tuttavia è rimasto lo stesso. I concorrenti in gara sono stati venti, divisi per coppie, e sono dovuti arrivare alla fine del viaggio per poter aspirare alla vittoria. Un itinerario lungo 7.000 km, che ha portato i concorrenti al cospetto di tante realtà differenti.

Streaming e TV

Abbiamo visto i vincitori di Pechino Express 2022, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Lo show arriva su Sky Uno e, per accedere ai contenuti della pay-tv, è necessario sottoscrivere un abbonamento. Soltanto così sarà possibile seguire tutti gli episodi in TV, ma non solo; anche in live streaming attraverso la piattaforma di Sky Go, gratuita per tutti gli abbonati Sky, e la piattaforma di NOW. Qui sarà possibile anche recuperare tutti gli episodi andati precedentemente in onda grazie alla funzione on demand. Tutto ciò che vi servirà sarà un pc, uno smartphone o un tablet, così come una smart TV.