Pechino Express, la tappa della quinta puntata: Cina

PECHINO EXPRESS QUINTA TAPPA – Qual è la nuova tappa di Pechino Express? L’adventure game di Rai 2, condotto da Costantino della Gherardesca, va in onda stasera, martedì 10 marzo 2020, con la quinta puntata, la cui ambientazione sarà la Cina. “Si ricomincia da dove tutto è iniziato: dopo sette anni, Pechino torna in Cina”, ha scritto il conduttore sul suo profilo Instagram. “Una Cina lontana dal turismo internazionale, autentica e sorprendente”. E lontana anche dall’emergenza sanitaria visto che il programma è stato registrato in autunno scorso.

La quinta puntata (che coincide con la quinta tappa) di ‘Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente’ vede ai nastri di partenza sei agguerrite coppie di vip: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay), i Sopravvissuti (Vera Gemma e Gennaro Lillio), i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi) e le Top (Ema Kovac e Dayane Mello), vincitrici della quarta tappa.

Vediamo di seguito come si strutturerà questa quarta tappa di Pechino Express 2020.

Pechino Express 2020, la quinta tappa del programma: benvenuti in Cina, l’itinerario

Da dove partiranno i nostri avventurosi? Quanti chilometri faranno? Il percorso di gara è di 556 chilometri. La partenza è fissata a Dali, nella provincia dello Yunnan, mentre l’arrivo è previsto a Shitouzhai, dopo una sosta intermedia a Shilin Stone Forest, un importante raggruppamento di formazioni calcaree (dove ci sarà la prova immunità). In territorio mandarino le difficoltà per i vip aumenteranno: lingua, scrittura, cultura e cucina metteranno i concorrenti a dura prova. Non mancheranno momenti di sconforto e difficoltà, alternati a grande entusiasmo per un passaggio trovato o un posto dove dormire. Pechino Express vi aspetta con i suoi paesaggi questa sera, martedì 10 marzo 2020, dalle ore 21:20 su Rai 1.

