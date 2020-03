Pechino Express 2020, gli eliminati e i vincitori della quarta tappa

Ieri, 3 marzo 2020, si è svolta la quarta tappa di Pechino Express, il popolare adventure game di Rai 2 condotto da Costantino Della Gherardesca. Come in ogni puntata, abbiamo assistito a diverse imprese emozionanti, prove avvincenti, sfide, abbiamo conosciuto paesaggi e luoghi esotici e culture diverse dalla nostra. Quale coppia è stata eliminata da Pechino Express 2020 di ieri? E chi ha vinto la quarta tappa? Scopriamolo insieme.

Pechino Express 2020, gli eliminati di ieri sera e chi ha vinto

La quarta tappa di ieri andata in onda su Rai 2 prevedeva diverse prove tutte all’interno della città di Bangkok. Tra i momenti più divertenti, il continuo battibecco tra Gennaro Lillio e Vera Gemma (I sopravvissuti) e la prova che prevedeva di mangiare un insetto.

La coppia eliminata è stata quella de Gli Inseparabili, vale a dire i gemelli Valerio e Fabrizio Salvatori. Arriva poi il momento della classifica di questa quarta tappa. Prime Le Top, seconda posizione per I Sopravvissuti, terzi I Gladiatori quindi Mamma e figlia e le Collegiali. Ultimi Gli Inseparabili. Immuni, perché vincitori della prova immunità, I Wedding Planner, che – al termine della puntata – hanno mandato alla busta nera Gli Inseparabili, poi eliminati.

Pechino Express 2020, tatuaggi e battibecchi

Durante la quarta puntata ben 3 concorrenti hanno deciso di farsi tatuare nei famosi locali specializzati di Bangkok. Chi esattamente? Vera Gemma e le due Collegiali: Nicole Rossi e Jennifer Poni. Da segnalare poi il battibecco continuo tra Gennaro Lillio e Vera Gemma con il ragazzo napoletano che ha chiesto più volte alla compagna di avventura di essere più riconoscente visti i suoi tentativi di aiutarla in tutto e per tutto. Alla fine i due hanno fatto pace, ma quanto durerà?

La lite tra Vera Gemma e Soleil, andata in scena nella terza puntata, invece – per ora – non sembra abbia lasciato particolari strascichi. Ma mai dire mai: di tappe ne mancano ancora tante.