Patù, la passione delle idee: anticipazioni e ospiti della quarta puntata, 28 ottobre

Questa sera, mercoledì 28 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda la quarta puntata di Patù, la passione delle idee, la nuova trasmissione condotta da Roberto Inciocchi. Politica, attualità italiana e fatti internazionali raccontati con un linguaggio semplice e diretto, grazie al contributo di inviati e corrispondenti. Reportage, servizi, grafiche e immagini approfondiscono le notizie dando spazio anche alle storie delle persone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Lo scenario internazionale e le ripercussioni su quello italiano. All’indomani del voto, collegamenti con Israele e un’intervista a Marco Minniti. Le proteste studentesche, gli scontri, la violenza giovanile e il caso di Youssef Siher, presunto ideatore del Movimento 17 ottobre, raccontati attraverso reportage da Milano e Roma. Ne discutono Filippo Facci, Souad Sbai, Agnese Pini, Giulia Papandrea, rappresentante dell’Unione degli Universitari, e Janina Landau.

Il confronto politico tra Stefano Patuanelli, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, e Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia. Raffaele Morelli per una riflessione sulla paura, la violenza giovanile e il disagio nella società di oggi.

In chiusura, il calcio e i valori dello sport: la passione, il rispetto delle regole, il senso di appartenenza e il ruolo che il calcio può avere nella formazione dei giovani. Una riflessione che si intreccia con i temi della violenza, dell’educazione e della responsabilità degli adulti. Intervengono Alba Parietti, Aurelio Picca e Francesco Repice.

Streaming e tv

Dove vedere Patù, la passione delle idee in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – mercoledì 28 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.