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Patù, la passione delle idee: anticipazioni e ospiti della quarta puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Patù, la passione delle idee: anticipazioni e ospiti della quarta puntata, 28 ottobre

Questa sera, mercoledì 28 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda la quarta puntata di Patù, la passione delle idee, la nuova trasmissione condotta da Roberto Inciocchi. Politica, attualità italiana e fatti internazionali raccontati con un linguaggio semplice e diretto, grazie al contributo di inviati e corrispondenti. Reportage, servizi, grafiche e immagini approfondiscono le notizie dando spazio anche alle storie delle persone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Lo scenario internazionale e le ripercussioni su quello italiano. All’indomani del voto, collegamenti con Israele e un’intervista a Marco Minniti. Le proteste studentesche, gli scontri, la violenza giovanile e il caso di Youssef Siher, presunto ideatore del Movimento 17 ottobre, raccontati attraverso reportage da Milano e Roma. Ne discutono Filippo Facci, Souad Sbai, Agnese Pini, Giulia Papandrea, rappresentante dell’Unione degli Universitari, e Janina Landau.

Il confronto politico tra Stefano Patuanelli, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, e Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia. Raffaele Morelli per una riflessione sulla paura, la violenza giovanile e il disagio nella società di oggi.

In chiusura, il calcio e i valori dello sport: la passione, il rispetto delle regole, il senso di appartenenza e il ruolo che il calcio può avere nella formazione dei giovani. Una riflessione che si intreccia con i temi della violenza, dell’educazione e della responsabilità degli adulti. Intervengono Alba Parietti, Aurelio Picca e Francesco Repice.

Streaming e tv

Dove vedere Patù, la passione delle idee in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – mercoledì 28 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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