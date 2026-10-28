È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 28 ottobre 2026 su Rete 4

Questa sera, mercoledì 28 ottobre 2026, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 28 ottobre 2026, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Anticipazioni e ospiti 28 ottobre 2026

Al centro della puntata le proteste di piazza. Mentre studenti, lavoratori, agricoltori e autotrasportatori manifestano pacificamente per la difficoltà di arrivare a fine mese, i momenti di tensione nei cortei continuano ad alimentare il dibattito politico e sociale sulla gestione dell’ordine pubblico. A seguire, spazio alle elezioni in Israele, con le prime reazioni al voto. Infine, con la legale Angela Taccia, un approfondimento sul caso Garlasco con un’intervista ad Andrea Sempio, che racconta il forte logoramento personale e la sensazione di avere la vita sospesa in attesa della decisione della Procura. Tra gli ospiti anche Beppe Severgnini, Rula Jebreal e Iva Zanicchi.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – mercoledì 28 ottobre 2026 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.