Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 28 ottobre 2026 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 28 ottobre 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Raffaella Griggi, che da questa stagione ha preso il posto di Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20.

Il disagio giovanile può assumere tante forme: stasera la testimonianza della mamma di un ragazzo hikikomori che è riuscito ad uscire da un isolamento in cui era precipitato per il timore di essere inadeguato e dove si sentiva “protetto” dalle sue paure. Se ne parlerà con lo psicologo Marco Crepaldi, fondatore dell’associazione Hikikomori Italia.

A seguire, il caso di Agata Scuto, la ragazza scomparsa nel 2012: Rosario Palermo, il compagno della madre, è stato condannato all’ergastolo con l’accusa di avere ucciso la ragazza e di averne occultato il corpo. Ma la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza e mercoledì inizia il nuovo processo presso la Corte d’Assise d’Appello di Catania. In diretta a “Chi l’ha visto? ” la mamma di Agata lancia un appello: “Voglio sapere dov’è il corpo di mia figlia”.

Infine, la morte del calciatore Denis Bergamini, il cui corpo fu ritrovato lungo la statale 106 Jonica. Dopo 37 anni, si aspetta a breve la sentenza di un’inchiesta archiviata inizialmente come suicidio e poi riaperta: Denis, come ha sempre sostenuto la famiglia, non si è suicidato. Per la Procura si è trattato di un omicidio maturato all’interno della famiglia della ex fidanzata. Raffaella Griggi, insieme all’inviato Paolo Fattori che segue il caso dall’inizio, ricostruirà le tappe di questa vicenda. Come sempre spazio agli appelli, alle richieste di aiuto, alle segnalazioni dei telespettatori di persone in difficoltà.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

Twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

telefono 06.8262

posta elettronica 8262@rai.it

WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – mercoledì 28 ottobre 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.