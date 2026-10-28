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Il tavolo di Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 28 ottobre 2026

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Il tavolo di Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 28 ottobre 2026

Questa sera, mercoledì 28 ottobre 2026, alle ore 21,15 sul Nove va in onda Il tavolo di Che tempo che fa, il programma dedicato alle conversazioni, alle chiacchiere e alle risate con gli ospiti di Fabio Fazio che con il suo “classico” Che tempo che fa continuerà ad andare in onda la domenica. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della serata ci saranno ancora una volta i personaggi che hanno reso popolare il Tavolo, da Nino Frassica a Orietta Berti, passando per Mara Maionchi, Francesco Paolantoni e Simona Ventura. La formula prevede anche uno spazio dedicato all’attualità, prima di lasciare spazio alle conversazioni e all’improvvisazione. Ospiti stasera: Concita De Gregorio, Cecilia Sala, l’inviato di Avvenire Nello Scavo, Giovanni Esposito, Ditonellapiaga. E ancora: il comico Francesco Antonio Migliazza; Gabriele Targhetta, medaglia d’argento ai Mondiali di Rotterdam al cavallo con maniglie, oltre che campione europeo in carica e primo ginnasta italiano a vincere il titolo europeo; Nino Frassica; Francesco Paolantoni; Giucas Casella; Orietta Berti; Paolo Rossi; Simona Ventura; Mara Maionchi; Gigi Marzullo; Ubaldo Pantani; Signora Coriandoli.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Il tavolo di Che tempo che fa, in onda oggi, 28 ottobre 2026, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando) dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 21,15 se siete interessati alla diretta, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta oppure in differita tramite la connessione internet.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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