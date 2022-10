Chi è Patrizia Rossetti, la concorrente del Grande Fratello Vip 2022-2023

Chi è Patrizia Rossetti, la concorrente del Grande Fratello Vip 2022-2023 in onda su Canale 5 il lunedì e giovedì sera? Patrizia Rossetti (Montaione, 19 marzo 1959) è una conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica e attrice. Dopo aver esordito in televisione presentando il Festival di Sanremo 1982 al fianco di Claudio Cecchetto, è passata alle reti private, diventando per diversi anni il volto simbolo di Rete 4, grazie alla conduzione di programmi contenitori, destinati principalmente ad un pubblico femminile, che componevano lo scheletro del palinsesto dell’emittente, raccordando tra loro le numerose telenovelas e soap opera al tempo trasmesse dal canale.

In seguito ad un cambio di linea editoriale di Rete 4, il suo ruolo televisivo è stato notevolmente ridimensionato pur non scomparendo mai dal piccolo schermo. Nel corso della sua carriera si è cimentata anche come cantante, attrice per alcuni film per la televisione e speaker radiofonica.

La carriera di cantante inizia nel 1992 con l’incisione delle sigle dei programmi Buon pomeriggio e A casa nostra, a cui segue l’anno successivo quella del programma Buona giornata; nel 1994 esce l’album Le più belle sigle dei teleromanzi di Retequattro, che comprende oltre le sigle di alcune telenovelas, anche brani da lei interpretati, tra cui Micaela, utilizzato come sigla per l’omonima telenovela. Nel 1997 incide la sigla del programma Casa per casa e nel 1998 incide una raccolta di brani dei suoi cantanti preferiti intitolata CD personale. Tutti i suoi dischi furono incisi per l’etichetta RTI Music. Nel 2003 ha inoltre duettato con Nilla Pizzi nella canzone Due gocce d’acqua, contenuto all’interno dell’album della cantante emiliana Insieme si canta meglio. Ora l’avventura al Grande Fratello Vip 2022-2023.

