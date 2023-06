Chi è Pasquale Mammaro, il manager dei vip ospite a Oggi è un altro giorno

Forse poco noto al grande pubblico, Pasquale Mammaro è un noto manager dei vip e dei più importanti personaggi dello spettacolo. Speaker radiofonico, editore e produttore televisivo, l’agente è il presidente della Starpoint Corporation. Stiamo quindi parlando di una delle figure manageriali più note e rispettate nel panorama dello show business italiano. Una sorta di Re Mida dello spettacolo italiano, che ha collezionato grandi successi nell’ambito musicale e televisivo.

Pasquale Mammaro, tra le altre cose, è riuscito a portare all’ultimo Festival di Sanremo i Cugini di Campagna. Ha lanciato nomi di primo piano della musica italiana come Diodato o Il Volo, e ha riportato alle luci della ribalta nomi del passato come Orietta Berti, Donatella Rettore, Marcella Bella, Riccardo Fogli, Don Backy, Fausto Leali e altri.

Da oltre 15 anni, inoltre, è il direttore artistico del “Minturno Musica Estate“, un appuntamento annuale ormai ben consolidato che riunisce su un unico palco le più grandi voci della scena musicale odierna. Se una canzone ha del potenziale e può funzionare, Mammaro lo riconosce subito. Merito sicuramente di un fiuto manageriale che non è diretto solo ad uno scopo di vendite, ma di una vasta conoscenza musicale consona ad anticipare la durata nel tempo di un brano.

In un’intervista ha raccontato: “Il mio percorso è iniziato tanto tempo fa, più precisamente a Minturno, negli anni ’70. Cominciai a lavorare con alcune delle prime emittenti radiofoniche private e indipendenti. All’inizio lo feci un po’ per gioco, avevo solamente 15 anni ed ero molto appassionato di musica. Prendevo parte alle programmazioni incentrare sulle dediche, nel corso delle quali i radio-ascoltatori chiamavano per dedicare una canzone ad amici, parenti o partner. Mi divertivo parecchio, ma poi, con il passare del tempo, questo mio “divagare”, sempre che così si possa definire, è diventato una passione che successivamente si è trasformata in un vero e proprio lavoro.

Piano piano ho cominciato a collaborare con le varie etichette discografiche dell’epoca, inserendomi in quella fitta rete di rapporti professionali che si nasconde dietro ai lustri e lustrini del mondo dello spettacolo. Ho cominciato a seguire gli artisti e a capire il funzionamento di questo tipo di lavoro che comunque, nel tempo, è cambiato. Nonostante i cambiamenti, però, alla luce del mio percorso, se si è in grado di farsi le ossa, in seguito si riesce tranquillamente a costruire una buona strada per il futuro.

Negli anni ’90 ho iniziato a collaborare con la tv e devo ammettere che si è rivelata un’esperienza alquanto positiva. Ho prodotto e realizzato programmi per Rai1, Rai2, Tele Montecarlo e così via. Tuttavia, si trattava di trasmissioni a costo zero per la rete emittente, dovevo trovare io i fondi tramite degli sponsor. Di conseguenza, dopo un po’, capii che forse mi conveniva lavorare con gli artisti e così è stato”, racconta Pasquale Mammaro.