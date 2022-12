Chi è Pasquale La Rocca, il ballerino di Luisella Costamagna finale Ballando con le stelle 2022

Chi è Pasquale La Rocca, il ballerino di Luisella Costamagna in gara nella finale di Ballando con le stelle 2022, in onda oggi, 23 dicembre? Si tratta di un maestro di ballo di 33 anni, originario di Napoli. Attivo come ballerino fin dal 2003, ha partecipato e vinto 3 edizioni estere di Ballando con le Stelle (2 edizioni irlandesi e una belga). Pasquale nasce a Napoli il 24 giugno 1989. Appassionato al ballo fin da bambino, comincia a ballare a livello dilettantistico nel 2003. La carriera da dilettante lo porta in giro per tutto il mondo e gli fa conquistare non pochi titoli.

Nel 2013 passa in campo professionistico ed entra a far parte del cast di Burn the Floor di Broadway. Dopo aver girato il mondo ed essersi affermato nella danza da sala e latina, Pasquale La Rocca approda in televisione a Ballando con le Stelle Belgio e Ballando con le Stelle Irlanda. Vince l’edizione del 2019 del Belgio e anche le edizioni 2019 e 2022 di Ballando con le Stelle Irlanda.

Quest’anno l’approdo alla versione italiana di Milly Carlucci come maestro di Luisella Costamagna, i due però – a causa di un infortunio della giornalista – hanno dovuto dare forfait fino ai ripescaggi dove sono riusciti a rientrare in gara per la finalissima.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Pasquale La Rocca, ma dove vedere la finale di Ballando con le stelle 2022 in tv e streaming? Lo show andrà in onda su Rai 1 venerdì 23 dicembre in prima serata. È possibile seguire il programma anche in diretta streaming live tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social network) RaiPlay, che permette di seguire tutti i programmi della Rai in diretta dal proprio pc, tablet o smartphone.

Non sapete come usare RaiPlay? Niente panico, ve lo spieghiamo noi. Far partire la diretta streaming di Ballando con le stelle o di un altro programma o film è molto semplice: una volta sul sito, effettuate la registrazione. Fatto? Perfetto, ora cliccate sulla tendina in alto a sinistra, vi si apriranno una serie di voci, cliccate su dirette. Una volta nella sezione selezionate Rai 1 e godetevi lo spettacolo. Potete recuperare le puntate in qualsiasi momento grazie alla funzione on-demand.