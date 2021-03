Parigi può attendere: trama, cast, trailer e streaming del film

Questa sera, 18 marzo 2021, su Sky Cinema Uno va in onda il film Parigi può attendere, pellicola del 2016, diretto da Eleanor Coppola, con Diane Lane e Alec Baldwin. Vediamo insieme la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film.

Trama

Anne e il marito Michael, produttore cinematografico, si trovano a Cannes per il lavoro di lui, che lo porta come tappa successiva a Budapest. Per la sua otite, Anne decide di non seguire il marito che si occupa solo del suo lavoro ma di andare invece direttamente a Parigi. Jacques, collaboratore di suo marito, si offre di accompagnarla in auto. Quello che doveva essere un viaggio rapido si trasforma in una lenta e piacevole esplorazione della Francia, con Jacques apertamente galante verso Anne che chiama affettuosamente Brulée. Durante il viaggio, secondo la trama di Parigi può attendere, Jacques incontra varie altre donne, tutte apertamente attratte da lui; nel contempo Michael, inizialmente diffidente, diventa sempre più geloso di Jacques e, quando arrivano a Parigi, Anne trova una serie lunghissima di messaggi in segreteria telefonica; se però entrando in ascensore appena arrivata in appartamento il bacio tra Anne e Jacques non era avvenuto per la chiusura della porta dell’ascensore, poi i due si abbracciano e baciano appassionatamente. La mattina dopo una vicina consegna un pacco ad Anne, contenente una scatola di cioccolatini a forma di rose e i soldi anticipati da Anne durante il viaggio con la sua carta di credito, insieme con un biglietto con il quale Jacques dà appuntamento ad Anne a Los Angeles. Sorpresa e divertita, Anne reagisce mangiando con gusto un cioccolatino e strizzando l’occhio alla telecamera.

Parigi può attendere: il cast completo

Tanti gli attori celebri che fanno parte del film Parigi può attendere, come Diane Lane, Alec Baldwin, Arnaud Viard e Cédric Monnet. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Diane Lane : Anne Lockwood

Alec Baldwin : Michael

Arnaud Viard : Jacques

Élise Tielrooy : Martine

Laure Sineux : impiegata Hotel

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale di Parigi può attendere, stasera – 18 marzo 2021 – su Sky Cinema.

Streaming e tv

Dove vedere Parigi può attendere in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 18 marzo 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.

