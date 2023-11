Pari e dispari: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Stasera, sabato 25 novembre 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Pari e dispari, film italiano del 1978 diretto da Sergio Corbucci con Bud Spencer e Terence Hill. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Al guardiamarina Johnny Firpo viene affidato l’incarico di sgominare una banda di allibratori clandestini. Il loro capo si chiama Paragoulis, detto il Greco, conosciuto per essere un grande giocatore di poker. Per Johnny è anche l’occasione per conoscere suo fratello Charlie, camionista ed ex giocatore d’azzardo ormai pentito, amico di suor Susanna, ostile a Johnny dopo che il padre Mike aveva abbandonato lui e sua madre per mettersi con la madre di Johnny. Dati i suoi trascorsi al tavolo verde però, Charlie può dare una grossa mano a Johnny con le indagini, anche per aver conosciuto bene Paragoulis e i suoi uomini.

Non sarà facile però rompere il ghiaccio con il burbero Charlie. Fingendosi un autostoppista, Johnny riesce a farsi dare un passaggio senza rivelare nulla al fratello né dell’indagine né del loro legame di parentela. Dopo alcune leggere scaramucce, per non perdere contatto con Charlie, Johnny gli sottrae il camion sfruttando gli uomini di Paragoulis.

I due si ritrovano in uno “sfasciodromo” a una gara di automobilismo: intenzionato a mettere le mani su Johnny per riavere il suo camion, Charlie lo sperona più volte e i due iniziano a duellare mandandosi fuori pista a vicenda.

Solo a questo punto Johnny gli rivela di essere suo fratello, senza dire nulla dell’indagine, e lo porta dal padre che non vedeva da anni. Johnny riesce a convincere il padre, promettendogli una parte delle vincite, e i due fanno credere a Charlie che i soldi che vinceranno serviranno per l’operazione agli occhi del padre, ormai cieco. Pur non fidandosi né del fratello né del padre, Charlie si convince a tornare a giocare. I fratelli Firpo iniziano a infliggere duri colpi all’organizzazione di Paragoulis infiltrandosi in alcune gare e vincendo scommesse per mezzo milione di dollari. Al termine di una partita di pelota basca, Johnny convince Ninfus, il braccio destro del greco, a portarlo da quest’ultimo per giocarsi a poker tutti i soldi vinti. Illuso da una precedente cattiva prestazione di Johnny contro Ninfus e i suoi scagnozzi al tavolo verde, Ninfus porta Johnny sullo yacht privato del greco che ospita un casinò illegale.

Pari e dispari: il cast

Abbiamo visto la trama di Pari e dispari, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Bud Spencer: Charlie Firpo

Terence Hill: Johnny Firpo

Luciano Catenacci: Paragoulis il greco

Marisa Laurito: suor Susanna

Kim McKay: bionda complice dei malviventi

Salvatore Borgese: Nynfus

Jerry Lester: Mike Firpo

Woody Woodbury: ammiraglio O’Connor

Carlo Reali: ufficiale di marina

Riccardo Pizzuti: Mancino

Claudio Ruffini: Picchio

Sergio Smacchi: Smilzo

Vincenzo Maggio: Tappo

Giovanni Cianfriglia: scagnozzo

Giancarlo Bastianoni: Verdone

Streaming e tv

Dove vedere Pari e dispari in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 25 novembre 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.