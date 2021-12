Parenti serpenti: trama, cast e streaming del film

Stasera, 31 dicembre 2021, alle ore 21,00 su La7 va in onda Parenti serpenti, film del 1992 diretto da Mario Monicelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Si stanno per festeggiare le festività natalizie; a Sulmona quattro figli, assieme alle rispettive famiglie, si riuniscono nella casa degli anziani genitori: Saverio, vicebrigadiere dei carabinieri in congedo ora affetto da una lieve forma di demenza senile, e Trieste ancora energica ed arzilla. La famiglia è composta dai seguenti nucleiː Lina, perenne nevrotica che lavora nella biblioteca comunale di Teramo, il marito Michele, geometra per lo stesso comune, appassionato cacciatore, tifoso del Pescara e iscritto alla Democrazia Cristiana e il figlio Mauro; Milena, casalinga appassionata di quiz televisivi, depressa a causa della sua sterilità e il marito Filippo, maresciallo maggiore dell’Aeronautica a Roma; Alessandro, impiegato delle Poste a Modena, dalle idee naturaliste e comuniste (nonostante abbia trovato lavoro grazie al cognato democristiano), la moglie Gina, snob e mal sopportata dalle cognate (ragionevolmente convinte che tradisca il fratello con diversi amanti da cui ottiene regali costosi) e la figlia Monica, ragazzina in sovrappeso e non particolarmente brillante, la cui massima ambizione è quella di diventare una ballerina di Fantastico; infine Alfredo, professore d’italiano in un istituto femminile privato di Como, celibe e senza figli. Tutto sembra scorrere tranquillamente, nel rispetto dell’ordinaria routine festiva composta da cenone della vigilia, processione, tombolata, messa di mezzanotte e scambio dei regali; finché, durante il pranzo di Natale, Trieste decide di fare un annuncio che cade sulla tavolata come un fulmine a ciel sereno.

Parenti serpenti: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Parenti serpenti, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Marina Confalone: Lina

Alessandro Haber: Alfredo

Eugenio Masciari: Alessandro

Monica Scattini: Milena

Paolo Panelli: nonno Saverio

Pia Velsi: nonna Trieste

Tommaso Bianco: Michele

Cinzia Leone: Gina

Renato Cecchetto: Filippo

Eleonora Alberti: Monica

Riccardo Scontrini: Mauro

Elisabetta Centore: Cesira

Alfredo Cohen: Osvaldo detto La fendessa

Roberto Corbiletto: il sacerdote

Nicoletta Orsomando: sé stessa

Carlo Picone: sé stesso

Rudy De Cesaris: sé stesso

Ramona Badescu: una commensale al veglione di capodanno

Francesco Anniballi: un operaio stradale

Streaming e tv

Dove vedere Parenti serpenti in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 31 dicembre 2021 – alle ore 21,00 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming sul sito di La7.