Parasite: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 25 marzo 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Parasite, film del 2019 diretto da Bong Joon-ho. È stato presentato alla 72esima edizione del Festival di Cannes, dove ha vinto la Palma d’oro, diventando il primo film sudcoreano ad aggiudicarsi tale riconoscimento. È stato anche il primo film sudcoreano a venire candidato ai Premi Oscar, vincendone quattro, tra cui quello per il miglior film. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La famiglia Kim, composta dal padre Ki-taek, la madre Chung-sook, il figlio Ki-woo e la figlia Ki-jung, vive di un sussidio di disoccupazione in un piccolo e sudicio appartamento seminterrato, tirando avanti con piccoli lavoretti e lottando per far quadrare i conti. Una sera un amico di Ki-woo, Min-Hyuk, che si sta preparando per andare a studiare all’estero, regala alla famiglia Kim una roccia della collezione del nonno, la quale dovrebbe portare loro ricchezza: la famiglia Kim è entusiasta del regalo. I due amici escono insieme e Min-Hyuk suggerisce che Ki-woo si finga studente universitario per prendere il suo posto come docente di inglese per la figlia adolescente della ricca famiglia Park, Da-hye. Ki-woo viene così assunto e in breve tempo approfitta dell’ingenuità della madre di Da-hye per fare assumere anche la sorella Ki-jung, spacciandola per un’affermata artista in grado di applicare l’arteterapia sul loro irrequieto e vivace figlio, Da-song. Con l’obiettivo di far assumere suo padre al posto dell’autista dei Park, la ragazza fa credere ai Park che questi abbia utilizzato l’auto di servizio come luogo per i suoi personali incontri a sfondo sessuale: il signor Park trova, infatti, un paio di mutandine sotto il tappetino del sedile, messe di proposito da Ki-jung. Ki-taek viene allora presentato al signor Park e diviene il suo nuovo autista. Quanto alla governante Moon-gwang, scoperto che ha un’allergia molto seria alle pesche, Ki-Jung ne approfitta, servendosi di un banale escamotage, per far credere alla signora Park che la donna soffra di tubercolosi. Al suo posto viene quindi assunta Chung-sook. Così, tutti i famigliari ottengono un nuovo lavoro, mentendo sulla loro parentela.

Parasite: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Parasite, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Song Kang-ho: Kim Ki-taek

Lee Sun-kyun: Park Dong-ik

Cho Yeo-jeong: Choi Yeon-kyo

Choi Woo-shik: Kim Ki-woo

Park So-dam: Kim Ki-jung

Lee Jung-eun: Gook Moon-gwang

Park Myeong-hoon: Geun-se

Jang Hye-jin: Kim Chung-sook

Jung Ji-so: Park Da-hye

Jung Hyeon-jun: Park Da-song

Park Seo-joon: Min-hyuk

Streaming e tv

Dove vedere Parasite in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 25 marzo 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.