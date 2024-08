Paralimpiadi Parigi 2024 streaming e diretta tv: dove vedere i Giochi

Oggi, 29 agosto 2024, cominciano le gare delle Paralimpiadi 2024 di Parigi. Ma dove seguire i Giochi Paralimpici 2024? Le gare saranno trasmesse dalla Rai. In tutto 4400 atleti, con almeno 184 delegazioni. L’Italia si presenterà all’appuntamento con la squadra più numerosa di sempre composta da 141 atlete e atleti che competeranno in 17 discipline: atletica, badminton, canoa, canottaggio, ciclismo, equitazione, judo, nuoto, scherma, sitting volley, sollevamento pesi, taekwondo, tennis in carrozzina, tennistavolo, tiro a segno, tiro con l’arco, triathlon. Il canale olimpico è Rai 2, altre dirette saranno visibili su Rai Sport e in streaming su Rai Play.

In tv

Le Paralimpiadi iniziano il 28 agosto 2024 con la Cerimonia di apertura. Le gare partiranno dal 29 agosto e andranno avanti fino alla chiusura dell’8 settembre. 549 gli eventi previsti, con le gare che si svolgeranno presso 18 sedi, nella capitale francese, che per 10 giorni ospiterà tra le più grandi star dello sport paralimpico mondiale. Rai 2 si dedicherà in particolare alle gare degli atleti italiani, seguendo il modello dei Giochi Olimpici, mentre RaiSport fornirà un supporto continuo con una programmazione dedicata agli altri eventi più importanti.

Paralimpiadi 2024 streaming live

Se non siete a casa, potete seguire le Paralimpiadi 2024 in streaming live su Rai Play, la piattaforma gratuita disponibile su pc, smartphone, tablet e smart tv. Sarà possibile anche recuperare grazie alla funzione on demand le gare più importanti e le medaglie degli italiani, oltre a una sintesi delle singole giornate paralimpiche. Non solo. Le Paralimpiadi 2024 saranno visibili anche sul canale YouTube delle Paralimpiadi, per una copertura davvero completa, impreziosita da replay, highlights, approfondimenti sugli atleti, e molte altre novità.