Paradiso amaro: il cast (attori) del film su Canale 5

Qual è il cast (attori) di Paradiso amaro, film in onda stasera – 8 settembre 2021 – alle ore 21,30 su Canale 5? Il film vede un cast molto ampio. Protagonista George Clooney nei panni di Matt King. Al suo fianco, tra gli altri, Shailene Woodley, Amara Miller e Nick Krause. Ma vediamo insieme l’elenco completo degli attori con i rispettivi ruoli:

George Clooney: Matt King

Shailene Woodley: Alexandra King

Amara Miller: Scottie King

Nick Krause: Sid

Beau Bridges: cugino Hugh

Judy Greer: Julie Speer

Matthew Lillard: Brian Speer

Robert Forster: Scott Thorson

Barbara Lee Southern: Alice Thorson

Patricia Hastie: Elizabeth Thorson King

Scott Michael Morgan: Barry Thorson

Mary Birdsong: Kai Mitchell

Rob Huebel: Mark Mitchell

Grace A. Cruz: maestra di Scottie

Kim Gennaula: consulente scolastica

Karen Kuioka Hironaga: Barb Higgins

Carmen Kaichi: Lani Higgins

Kaui Hart Hemmings: segretaria di Matt

Matt Corboy: cugino Ralph

Matt Esecson: cugino Hal

Michael Ontkean: cugino Milo

Stanton Johnston: cugino Stan

Jonathan McManus: cugino Six

Hugh Foster: cugino Wink

Tiare R. Finney: cugina Connie

Tom McTigue: cugino Dave

Milt Kogan: dottor Johnston

Laird Hamilton: Troy Cook

Aileen Arnold: sorvegliante del dormitorio

Esther Kang: compagna di stanza di Alexandra

Melissa Kim: amica ubriaca di Alexandra

Celia Kenney: Reina

Matt Reese: Buzz

Zoel Turnbull: impiegato dell’hotel

Linda Rose Herman: psicologa dell’ospedale

Streaming e tv

