Paradiso amaro: trama, cast, colonna sonora e streaming del film

Stasera, mercoledì 8 settembre 2021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Paradiso amaro (The Descendants), film del 2011 diretto da Alexander Payne e basato sull’omonimo romanzo di Kaui Hart Hemmings con George Clooney, Shailene Woodley e Amara Miller. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Matt King, discendente di una facoltosa famiglia hawaiiana, è un marito indifferente e un padre assente, ma quando la moglie Elizabeth entra in coma irreversibile dopo un incidente nautico al largo di Waikiki, si ritrova a mettere in discussione la sua vita: Matt si ritrova a dover recuperare il rapporto con le figlie, la ribelle Alexandra e la piccola Scottie, e a essere continuamente rimproverato dal suocero Scott, che non riesce ad accettare la situazione di coma irreversibile in cui si trova la figlia. Attraverso Alexandra, Matt giunge all’amara scoperta che la moglie aveva un amante, cosa che aveva portato madre e figlia a litigare furiosamente e ad allontanarsi. Mentre accade tutto ciò Matt, avvocato specializzato in transazioni immobiliari, deve anche gestire un importante affare riguardante la possibile vendita dei territori di famiglia di cui è amministratore fiduciario (in comproprietà tra lui e i suoi cugini) sull’isola di Kauai, a causa di norma contro la perpetuità che obbliga a sciogliere il trust: Matt ha sempre sapientemente gestito le proprie finanze mentre la maggior parte dei suoi cugini ha sperperato le loro eredità, e quelli più interessati al contratto (con l’eccezione di Connie e Dave, che sostengono Matt) gli fanno pressioni per vendere i territori, che valgono centinaia di milioni di dollari…

Paradiso amaro: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Paradiso amaro, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

George Clooney: Matt King

Shailene Woodley: Alexandra King

Amara Miller: Scottie King

Nick Krause: Sid

Beau Bridges: cugino Hugh

Judy Greer: Julie Speer

Matthew Lillard: Brian Speer

Robert Forster: Scott Thorson

Barbara Lee Southern: Alice Thorson

Patricia Hastie: Elizabeth Thorson King

Scott Michael Morgan: Barry Thorson

Mary Birdsong: Kai Mitchell

Rob Huebel: Mark Mitchell

Grace A. Cruz: maestra di Scottie

Kim Gennaula: consulente scolastica

Karen Kuioka Hironaga: Barb Higgins

Carmen Kaichi: Lani Higgins

Kaui Hart Hemmings: segretaria di Matt

Matt Corboy: cugino Ralph

Matt Esecson: cugino Hal

Michael Ontkean: cugino Milo

Stanton Johnston: cugino Stan

Jonathan McManus: cugino Six

Hugh Foster: cugino Wink

Tiare R. Finney: cugina Connie

Tom McTigue: cugino Dave

Milt Kogan: dottor Johnston

Laird Hamilton: Troy Cook

Aileen Arnold: sorvegliante del dormitorio

Esther Kang: compagna di stanza di Alexandra

Melissa Kim: amica ubriaca di Alexandra

Celia Kenney: Reina

Matt Reese: Buzz

Zoel Turnbull: impiegato dell’hotel

Linda Rose Herman: psicologa dell’ospedale

Colonna sonora

Qual è la colonna sonora di Paradiso amaro, il film in onda stasera su Rai 2? L’album della colonna sonora è stato pubblicato il 15 novembre 2011. La durata complessiva è 64:54. Di seguito i vari brani:

Ka Makani Ka’ili Aloha – 2:52

Composta da Matthew Kane

Arrangiata e cantata da Gabby Pahinui

Composta da Matthew Kane Arrangiata e cantata da Gabby Pahinui Kalena Kai – 4:23

Composta da Joh Kalapana

Cantata da Keola Beamer & George Winston

Composta da Joh Kalapana Cantata da Keola Beamer & George Winston Hi’ilawe – 4:08

Canzone tradizionale

Arrangiata e cantata da Sonny Chillingworth

Canzone tradizionale Arrangiata e cantata da Sonny Chillingworth ’Ülili E – 4:18

Composta da Joh Kalapana

Cantata da Keola Beamer & George Winston

Composta da Joh Kalapana Cantata da Keola Beamer & George Winston Ka Loke – 3:17

Composta da Mary Heanu & Johnny Noble

Cantata da Makaha Sons & Dennis Pavao

Composta da Mary Heanu & Johnny Noble Cantata da Makaha Sons & Dennis Pavao Auwe – 2:16

Composta e cantata da Ray Kane

Composta e cantata da Ray Kane Leahi – 3:53

Composta da Mary Robins & Johnny Noble

Cantata da Gabby Pahinui

Composta da Mary Robins & Johnny Noble Cantata da Gabby Pahinui Hawaiian Skies – 2:20

Composta e cantata da Jeff Peterson

Composta e cantata da Jeff Peterson He’eia – 2:44

Composta da David Bray, Linda Bray & Johnny Noble

Cantata da Gabby Pahinui & Sons of Hawaii

Composta da David Bray, Linda Bray & Johnny Noble Cantata da Gabby Pahinui & Sons of Hawaii ’Imi Au lá ’Oe – 3:11

Composta da Charles E. King & Liliʻuokalani

Arrangiata e cantata da Keola Beamer

Composta da Charles E. King & Liliʻuokalani Arrangiata e cantata da Keola Beamer Kaua’i Beauty – 3:25

Composta da Henry Wai’au

Arrangiata e cantata da Gabby Pahinui

Composta da Henry Wai’au Arrangiata e cantata da Gabby Pahinui Hi’ilawe – 6:12

Canzone tradizionale

Arrangiata e cantata da Gabby Pahinui

Canzone tradizionale Arrangiata e cantata da Gabby Pahinui Wai O Ke Aniani – 2:52

Canzone tradizionale

Arrangiata e cantata da Gabby Pahinui

Canzone tradizionale Arrangiata e cantata da Gabby Pahinui Paka Ua – 3:50

Composta da Ozzie Kotani

Cantata da Ozzie Kotani & Daniel Ho

Composta da Ozzie Kotani Cantata da Ozzie Kotani & Daniel Ho Hapuna Sunset – 3:51

Composta e cantata da Charles Michael Brotman

Composta e cantata da Charles Michael Brotman Deep In an Ancient Hawaiian Forest – 5:13

Composta e cantata da Makana

Composta e cantata da Makana Mom – 2:53

Composta e cantata da Lena Machado

Composta e cantata da Lena Machado Ka Mele Oku’u Puuwai (78rpm Version) – 3:16

Canzone tradizionale

Arrangiata da Solomon Ho’opi’i

Cantata da Sol Hoopii’s Novelty Trio

Streaming e tv

Dove vedere Paradiso amaro in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera – 8 settembre 2021 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.